6時間滞在の猛者もいる…丸亀製麺が郊外で運営する｢行列ハワイ系カフェ｣新ブランドが革命的だったワケ

“ロードサイドのハワイ”として一躍有名になった「コナズ珈琲」。うどんチェーン「丸亀製麺」でおなじみのトリドールホールディングスが手掛けるハワイをモチーフにしたカフェ業態だ。

そんなコナズ珈琲に新ブランドが登場した。その名も「KNOWS COFFEE（ノーズコーヒー）」。3月18日、千葉・津田沼の「イオンモール津田沼South」内に1号店がオープンした。

コンセプトは微妙に異なるというが…？

コナズ珈琲は「いちばん近いハワイ」をコンセプトに、郊外ロードサイドを中心に展開するカフェブランドだ。ハワイに来たような非日常の店内で、時間制限なくゆったりとくつろげる店として人気を博している。取材した2026年3月現在、全国で52店舗を展開。満席が続き、1～2時間待ちになることも珍しくない。

対する新ブランド、KNOWS COFFEEのコンセプトは「いちばん近いサンセット」。コナズ珈琲が「非日常の余白」を体験価値としているのに対し、KNOWS COFFEEは「日常の中の余白」を楽しんでほしいという。

が、正直これだけ聞いてもピンとこない……。筆者はKNOWS COFFEEのメディア向け発表会に参加した。実際に店づくりを見ていこう。