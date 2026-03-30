Pixel 8以降で正式対応した"デスクトップモード"の実力､外部ディスプレイ接続でスマホがパソコンに

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石野 純也 : ケータイジャーナリスト
2026/03/30 13:00
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3月のPixel Dropで、デスクトップモードが正式な新機能として加わった（写真：筆者撮影）
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グーグルは、数カ月に1回、Pixelシリーズに機能追加を実施している。同社はこれを「Pixel Drop」と呼ぶ。OSのアップデートを待たずに新機能を実装することで、ユーザーの利便性が増すのはもちろん、同じ端末を使い続けるモチベーションにもなる。3月上旬にもPixel Dropが配信され、生成AIを使ったカスタムアイコンやマジックサジェストのGemini対応が加わった。

一方で、3月のPixel Dropの中には、大々的にアナウンスされていない機能もある。Pixel 8シリーズ以降のモデルが対応する、デスクトップモードがそれだ。この機能は元々、開発者モードでテスト的に実装されてきたが、3月のアップデートで正式な機能になった経緯がある。

この機能は、外部ディスプレイに接続した際に、マルチウィンドウが利用できるようになるというもの。さながらパソコンのように、複数のアプリを同時に開き、並行して作業ができるのが特徴だ。アプリの違いなどはあるが、簡単な仕事であればこれだけでこなせてしまう。その使い方を紹介していくとともに、実際の使用感などをまとめていく。

ディスプレイとケーブル接続するだけでOK、マウスやキーボードも必要

これまでのPixelにも外部ディスプレイに出力する機能はあったが、スマホと同じ画面を表示するミラーリングしかできなかった。新たに対応したデスクトップモードは、大画面に合わせた専用のユーザーインターフェイス（UI）に切り替えるものになる。必要なものは、USB Type-Cのケーブル。出力先のディスプレイがHDMI端子しかない場合には、変換ケーブルが必要になる。

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