中国のクラウド大手がAI利用料を相次ぎ値上げ･有料化､需要急増に加え半導体高騰も響く／AIエージェント人気も一因

中国の大手クラウド各社が各種サービスの値上げに動き始めた。AI（人工知能）の需要拡大に加え、クラウドサーバーに必要な部品コストの大幅上昇が重なったためだ。

最大手の阿里雲（アリババクラウド）は3月18日、一部サービスの価格を4月18日から値上げすることを発表した。複数のAIモデルの利用料金が5％から34％の値上げとなるほか、AIによるコンテンツ生成や自動運転などに関するデータ保存に用いられるクラウド並列ファイルストレージ（CPFS）インテリジェント版の料金を30％引き上げる。

一方、騰訊集団（テンセント）傘下のクラウド大手、騰訊雲（テンセントクラウド）は3月11日、各種のAIサービスの無料試用期間を2日後に終了するとともに有料サービスに移行すると発表した。中国のAI企業「智譜AI」が開発した第5世代大規模言語モデルの「GLM‐5」、同じく上海のAI企業「稀宇科技」が開発した「MiniMax M2.5」、そして北京のAIスタートアップ「月之暗面科技（Moonshot AI）」が開発した「Kimi K2.5」などが対象だ。

検索最大手、百度（バイドゥ）傘下の百度雲（バイドゥクラウド）も3月18日、値上げを発表、AIモデルの利用料金を約5～30％、並列ファイルストレージなどのサービス料金を約30％引き上げた。

値上げはアメリカ勢が先行

2026年に入ってAWS（アマゾン・ウェブ・サービス）やグーグルクラウドなどのアメリカ勢大手がAIサービスの利用料を引き上げている。こうしたライバル企業との競争上、研究開発費やマーケティング費用などを維持・増額する必要性が強まっていることもコストアップ要因だ。