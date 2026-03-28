あの｢完全メシ｣でも3年3カ月かかったのに…！HIKAKINが手掛ける｢みそきん｣が5000万食突破､一体どれぐらい凄いのか

即席カップめん「みそきん」の勢いが止まらない

チャンネル登録者数計2000万人以上、動画の総アクセス数180億回突破を成し遂げた人気YouTuber・HIKAKIN（ヒカキン）監修の即席カップめん「みそきん」シリーズの販売数が累計5000万食を超えた。

累計5000万食といえば、最近では、厚生労働省『日本人の食事摂取基準』で定められた33種類の栄養素と、おいしさの完全バランスを両立した日清食品の通年ブランド「完全メシ」が同じ数字を叩き出している。しかし、完全メシは2025年9月時点で約60のカテゴリー、200以上のメニューを取り揃え、22年5月30日の発売開始から3年3カ月を費やし、累計5000万食の売り上げを達成した。

その点、みそきんはどうだろう。HIKAKIN PREMIUM（ヒカキンプレミアム）という独自のブランドを立ち上げ、23年5月9日に即席カップめん「みそきん 濃厚味噌ラーメン」及び即席カップライス「同 濃厚味噌メシ」を新発売。