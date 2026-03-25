【AI軍事利用の是非】アンソロピックが国防総省を提訴／AI利用「２つの条件」で対立／国防総省は「サプライチェーンリスク」に指定／「Claude」人気急上昇／AI企業の勢力図に変化？【ニュース解説】

生成AIサービス「Claude（クロード）」で急成長している米アンソロピックが、自社AIの軍事利用をめぐってアメリカ軍を統括する国防総省と対立、提訴する事態に発展している。争点はどこにあり、いったい何が起きているのか。その詳細について、KDDI総合研究所リサーチフェローの小林雅一氏に聞いた。

【タイムテーブル】

00:00 イントロ

00:37 本編開始

00:46 本日のテーマ

01:31 アンソロピック 米政府提訴の理由

03:21 「サプライチェーンリスク」とは？

06:33 アンソロピックへの評価

08:39 AI企業の勢力図は変わるか



【出演者】

小林 雅一（こばやし・まさかず）

KDDI総合研究所リサーチフェロー

東京大学理学部物理学科卒業、同大学院理学系研究科を修了後、雑誌記者などを経てボストン大学に留学、マスコミ論を専攻。ニューヨークで新聞社勤務、慶應義塾大学メディア・コミュニケーション研究所などで教鞭を執った後、現職。

井下 健悟（いのした・けんご）

東洋経済オンライン動画編集長

撮影：革新スタジオTOKYO（岡崎司）、桑島圭佑

編集：桑島圭佑

サムネイル内写真：Andrew Harnik/Getty Images、Vincenzo Izzo／LightRocket via Getty Images

※動画内のデータは収録時点（2026年3月18日）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

-----------------------------------------------------------

◆東洋経済オンライン公式SNS

X(旧Twitter)： / https://twitter.com/Toyokeizai

TikTok： / https://www.tiktok.com/@toyokeizaionline

Instagram： / https://www.instagram.com/toyokeizaionline

◆東洋経済オンライン

https://toyokeizai.net/

------------------------------------------------------------

著者フォローすると、東洋経済オンラインYouTubeチャンネルさんの最新記事をメールでお知らせします。