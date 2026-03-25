【AI軍事利用の是非】アンソロピックが国防総省を提訴／AI利用「２つの条件」で対立／国防総省は「サプライチェーンリスク」に指定／「Claude」人気急上昇／AI企業の勢力図に変化？【ニュース解説】

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2026/03/25 19:00
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生成AIサービス「Claude（クロード）」で急成長している米アンソロピックが、自社AIの軍事利用をめぐってアメリカ軍を統括する国防総省と対立、提訴する事態に発展している。争点はどこにあり、いったい何が起きているのか。その詳細について、KDDI総合研究所リサーチフェローの小林雅一氏に聞いた。

【タイムテーブル】
00:00　イントロ　
00:37　本編開始
00:46　本日のテーマ
01:31　アンソロピック 米政府提訴の理由
03:21　「サプライチェーンリスク」とは？　
06:33　アンソロピックへの評価
08:39　AI企業の勢力図は変わるか
　
【出演者】
小林 雅一（こばやし・まさかず）
KDDI総合研究所リサーチフェロー
東京大学理学部物理学科卒業、同大学院理学系研究科を修了後、雑誌記者などを経てボストン大学に留学、マスコミ論を専攻。ニューヨークで新聞社勤務、慶應義塾大学メディア・コミュニケーション研究所などで教鞭を執った後、現職。

井下 健悟（いのした・けんご）
東洋経済オンライン動画編集長

撮影：革新スタジオTOKYO（岡崎司）、桑島圭佑
編集：桑島圭佑
サムネイル内写真：Andrew Harnik/Getty Images、Vincenzo Izzo／LightRocket via Getty Images

※動画内のデータは収録時点（2026年3月18日）のものです。
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

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