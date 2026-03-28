日本の鉄道と違う､欧州｢低床車｣独自進化の背景　｢低いホームで乗り降りしやすく｣長年の課題解決

橋爪 智之 : 欧州鉄道フォトライター
2026/03/28 4:30
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Trenitalia Piano Ribassato XMPR
1965年に登場したイタリアの低床客車PR型。床は線路面から60cmの高さで、55cmのホームからほぼ段差なしで乗り降りできた。窓配置が特徴的（撮影：橋爪智之）

床面が低く乗り降りのしやすい「低床車」というと、トラムやバスといった都市交通を思い浮かべる人が多いだろう。車両の床が低く歩道からほぼノンステップ、あってもわずかな段差のみという低床車は、今や都市交通では一般的となり、日本でもかなり普及している。

低床化にいち早く取り組んできたヨーロッパ各国では、今やこういった都市交通のほとんどがノンステップ車両となった。古い車両は営業から退くか、低床車両を増結したり、車両自体を改造したりして対処している。

ヨーロッパの駅ホームは低い

日本の場合、一般的な鉄道はプラットホームが最低でも75cm程度の高さがあるため、バスや路面電車のような低床車を導入する理由はない。乗り降りしやすいよう床を低くした車両はあり、例えば東北地方を走るJRのE721系はホームの低い地方線区に対応するため、前モデルの701系と比べて床面を18cm低くしているが、それでも床の高さは95cmと、ほぼ1m近い。

【写真】日本では床が低く乗り降りしやすい「低床車両」といえばバスや路面電車だが、ホームの低いヨーロッパでは一般の鉄道で広く活躍。1960年代に時代を先取りして登場したイタリアの客車、90年代以降の技術革新で続々登場した新型の近郊路線用電車や気動車、そして最新の特急車両まで、ヨーロッパの鉄道で主力となってきた低床車両の数々

しかしヨーロッパへ目を向けると、事情は異なってくる。ホームの高さは線路面から20～30cmくらいのところもあれば、日本と同様に高いところもある。

標準的な高さのホームならさておき、線路の高さほどの低いホームから標準的な床の高さの車両へ乗り込むためには、80cm近い高さを階段やステップを使って上ることになり、これは車いす利用者や高齢者のみならず、荷物を持っていれば難儀する高さだ。

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