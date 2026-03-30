首都圏729駅で始まったクレカ乗車､IC化率98%の現実と｢改札外乗換｣が阻んだ普及の壁とは

石井 徹 : モバイル・ITライター
2026/03/30 7:30
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
タッチ決済対応のクレジットカードを改札機の読み取り部にかざす
タッチ決済対応のクレジットカードを改札機の読み取り部にかざす。事前の乗車券購入は不要だ（写真：筆者撮影）
この記事の画像を見る(7枚)

3月25日の始発から、首都圏の私鉄・地下鉄11社局でクレジットカードのタッチ決済による「クレカ乗車」の相互利用が始まった。小田急電鉄、小田急箱根（箱根登山鉄道など）、京王電鉄、京浜急行電鉄、相模鉄道、西武鉄道、東急電鉄、東京メトロ、東京都交通局（都営地下鉄）、東武鉄道、横浜高速鉄道の11社局で、箱根の強羅駅から日光の鬼怒川温泉駅まで1都3県にまたがる54路線729駅をクレジットカード1枚で乗り継げる。

渋谷駅の券売機上部に掲出されたタッチ決済の案内
渋谷駅の券売機上部に掲出されたタッチ決済の案内。11社局のロゴと対応する7つの決済ブランドが並ぶ（写真：筆者撮影）

渋谷で開かれた会見には11社局の鉄道事業本部長がずらりと並んだ。だが、その発言からは「交通系ICカードに取って代わる」という熱気よりも、地に足のついた現実認識がにじんでいた。

改札外乗換という「関東の壁」を越えた

クレカ乗車の相互利用は、関西が先行している。2024年10月にOsaka Metro、近鉄、阪急、阪神の4社が548駅で一斉導入し、大阪・関西万博に間に合わせた。関西では三井住友カード主導で大規模なキャッシュバックキャンペーンも展開され、2025年9月の月間利用件数は導入直後の15倍以上に伸びた。

次ページ首都圏はなぜ関西より1年半も遅れたのか
関連記事
特集一覧
「責任ある積極財政」は日本経済を、強く豊かにするのか。
新着あり
エアライン 新局面
新着あり
銀座 大異変
新着あり
ハイテク中国
新着あり
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ビジネスの人気記事