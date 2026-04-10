｢今しかない尊い瞬間｣をともに過ごしていることを､夫婦の共通認識に。マイナス面にとらわれず､育児のいい面にも目を向けて

「近視になってもメガネをかければいい」と思っている人は少なくないが、実は近視は将来的に失明につながる眼疾患の発症リスクを高める、危険な疾患である。しかし、身近に眼疾患の経験者がいなければ、その実感が湧かない人がほとんどではないだろうか。

ビジコンのファイナリストになり、「勢い」で起業を決意

逢澤：育児情報をまとめることには一定のニーズがあるとわかって、まずはノーコードでアプリを作ってみました。やりたかったことが形になったところで、これをどうやって継続していったらいいのかと考えてみたら、やっぱり事業基盤を整えて、収益性を高めることが必要なんだと気付いたのです。そこで、ビジネスコンテストにこのアイデアを出してみることにしました。

窪田：コンテストはどんなものだったのですか？

逢澤：東京都が主催するスタートアップのコンテスト「TOKYO STARTUP GATEWAY」というもので、そのときは全国から1000件ぐらいのアイデアが集まっていました。そのうち10件のファイナリストに選ばれて、会社として登記したら100万円の賞金が受け取れると言われて。勢いで「じゃあ登記します」みたいな。これが起業の経緯です（笑）。

窪田：勢いですか（笑）。例えば前職でビジネスコンサルティングをやっていらしたとか、何かそういったバックグラウンドをお持ちだったのですか。