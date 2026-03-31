｢機械が止まれば会社が死ぬ｣"こんなんで働きたくない"と思ったモロッコヨーグル社長が｢75歳まで現役｣を覚悟するまで

「モロッコヨーグル」を製造するサンヨー製菓の3代目社長、池田光隆さん（写真：筆者撮影）
時代の流れとともに、静かに姿を消しつつある商売や職人仕事。子供の頃には当たり前にあった駄菓子や、町工場の繊細な技術が、気づけば「もうあそこでしか作っていない」と言われるようになっている。本連載「消滅寸前ビジネス」では、そうした貴重な技術、商品、商売にスポットを当て、現場を守る職人の技術と想いを深掘りする。第3回後編は前編
に続き、象のイラストが目印の懐かしい駄菓子「モロッコヨーグル」を製造するサンヨー製菓を取材。「1個の利益わずか約1円」の駄菓子を製造し続ける3代目社長 池田光隆さんのキャリアと半生に迫る。
不具合も多い旧式機械と格闘、年間1000万個を製造
53歳で結婚し、1歳の子どもを持つ父親になった。年下の妻との出会いの場所は、なんとハローワーク……。
大阪市西成区で、象のイラストでおなじみの駄菓子「モロッコヨーグル」を製造するサンヨー製菓の3代目社長池田光隆さんの話だ。物腰柔らかい方だが、その人生は波乱に満ちていた。
家業の宿命と向き合う青年期、過酷なサラリーマン時代、そして、家業に戻ってから直面した「もう作れないかもしれない」という底知れぬ恐怖。
今も1個約1円しか利益を生まない駄菓子を年間1000万個作り続け、不具合も多い旧式機械と毎日格闘する。「継いでくれるんやろ」と言われ続けた少年は、なぜそうまでしてこの仕事を続けているのだろうか。
池田さんは、しばしば故障する旧式機械と日々格闘している（写真：筆者撮影）
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