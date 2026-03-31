｢機械が止まれば会社が死ぬ｣"こんなんで働きたくない"と思ったモロッコヨーグル社長が｢75歳まで現役｣を覚悟するまで

不具合も多い旧式機械と格闘、年間1000万個を製造

53歳で結婚し、1歳の子どもを持つ父親になった。年下の妻との出会いの場所は、なんとハローワーク……。

大阪市西成区で、象のイラストでおなじみの駄菓子「モロッコヨーグル」を製造するサンヨー製菓の3代目社長池田光隆さんの話だ。物腰柔らかい方だが、その人生は波乱に満ちていた。

家業の宿命と向き合う青年期、過酷なサラリーマン時代、そして、家業に戻ってから直面した「もう作れないかもしれない」という底知れぬ恐怖。

今も1個約1円しか利益を生まない駄菓子を年間1000万個作り続け、不具合も多い旧式機械と毎日格闘する。「継いでくれるんやろ」と言われ続けた少年は、なぜそうまでしてこの仕事を続けているのだろうか。