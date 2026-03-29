スズキ｢フロンクス｣はどんな人が買っているのか？ クロスビーや他のスズキ車との比較で見えたユーザーの価値観

SUV市場は成熟しきったのだろうか。

街を走るクルマの多くがSUVになり、各社のラインナップも出そろった感があるが、それでもSUVの新型投入が続く。

2024年10月に発売されたスズキ「フロンクス」も、そんなSUVの1台である。

スズキによると、フロンクスの特徴は「力強さと流麗さを際立たせた新しいクーペスタイルと取り回しの良さを備えた、新ジャンルのSUV（略）」だという。

では、スズキのラインナップの中で、フロンクスはどんな役割を果たしているのだろうか。

今回はフロンクス購入者を同じスズキ車購入者全体と比較し、その特徴をあぶり出していく。また、同じスズキのコンパクトSUVである「クロスビー」も比較対象として取り上げる。

＜分析対象車種・サンプル数＞

・フロンクス：126名

・スズキ全体：6706名

・クロスビー：166名

※いずれも分析対象は新車購入者のみ

※「スズキ全体」にフロンクスとクロスビーは含まない

※フロンクスとの分析期間が離れすぎないよう「スズキ全体」とクロスビーは2023年1月以降購入者とする

なお、使用データは市場調査会社のインテージが毎月約70万人から回答を集める、自動車に関する調査「Car-kit®」である。

フロンクス購入者の年齢と性別

いつものように、年代構成から見てみよう。20代と30代を足し合わせると、フロンクス、スズキ全体、クロスビーともに22～24％程度で差はない。

フロンクスは40代がやや少なく、その分60代以上が少し多くなっているが、全体を通して3者の間に大きな差はないといえる。

ところが男女比は大きく異なり、スズキ全体が男性：49％、女性：51％、クロスビーは同39％：61％であるのに対し、フロンクスは同80％：20％と男性が圧倒的に多かった。