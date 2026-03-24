【食料品の消費税率ゼロ､2年後の“負担増”は飲める？】国内投資の意義／電力と情報通信の自立性／働き方改革で国力は上がる？／｢国章損壊罪｣の是非／選挙制度改革への反発【青山和弘の政治の見方（小林鷹之）】

政治ジャーナリストの青山和弘が、政党や各界の論客をゲストに招き、日本の政治を深掘りする「青山和弘の政治の見方」。

今回のゲストは、自民党・政調会長で衆議院議員の小林鷹之氏（後編）です。

▼前編はこちら

https://www.youtube.com/watch?v=pGB9yXtugEQ&t=324s

【タイムテーブル】

00:00 イントロ

01:20 ｢食料品の消費税率ゼロ｣2年後の懸念

04:12 “官民戦略投資”のあり方

07:45 注目している産業分野

12:31 日本の“働き方”について

15:08 ｢日本国国章損壊罪｣制定に向けた議論

18:33 選挙制度改革に対する考え方

【出演者】

青山 和弘（あおやま・かずひろ）

政治ジャーナリスト、青山学院大学客員研究員

小林 鷹之（こばやし・たかゆき）

自民党・政調会長

撮影・編集：昼間 將太、田中 険人

サムネイル写真： Getty Images、beauty-box／PIXTA

※動画内のデータや肩書などは収録時点（2026年3月18日）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

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