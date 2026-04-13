心のモヤモヤが消えないのは他人軸と嘘のせいかも？　意志の濁りを取り除いて意志をクリアにする｢紙飛行機メソッド｣

平野 未来 : 株式会社シナモン代表取締役社長CEO、シリアル・アントレプレナー澤 円 : 圓窓代表取締役
2026/04/13 14:00
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
紙飛行機 女の子 青い空
意志がクリアかどうかを判別する紙飛行機メソッドとは？（写真：adam121／PIXTA）
AI分野で連続起業をしダボス会議にも登壇、プライベートでも3人の子どもの子育てをしている起業家の平野未来氏が、初の著書『心をすませば：未来をひらく自分軸の見つけ方』を上梓した。
本書を元に、元日本マイクロソフト業務執行役員で、株式会社圓窓の代表取締役を務める実業家、澤円氏とVoicy上で語り合った内容を、編集して2回に分けてお届けする。
2回目のテーマは、意志をクリアにする方法についてだ。

起業するより、他者のサポートをしたい

 僕が独立したのは2020年でしたが、それまではサラリーマンをやっていました。

心をすませば: 未来をひらく自分軸の見つけ方
『心をすませば: 未来をひらく自分軸の見つけ方』（書影をクリックすると、アマゾンのサイトにジャンプします。紙版はこちら、電子版はこちら。楽天サイトの紙版はこちら、電子版はこちら

学生で起業した平野さんと大きく違うのは、何か事業をやってみたい、会社を興したい、社長になりたいという欲はまったくなかったということです。

平野 うーん、それで起業するっていうのは、面白いですね。

 いや、起業はしていません。独立しただけです。僕にとって起業するというのは興味の範疇になかった。

僕は自ら事業を興すより、何かをしたいとか、すでにやっている人をサポートするほうが向いているんです。

平野さんの本には、他人軸で考えないようにしましょうと書かれていますよね。

僕の場合の自分軸は、まずはどこにも属さず、他者から命令されない状態でいること。これが最優先です。

平野 それは何歳の時に気づいたんですか？

 会社を辞めた後ですね、サラリーマンは向いてなかったと気づいたのは。28年も会社勤めをしましたから、遅いだろうと言われるかもしれませんが。

平野 今思うと、私も、最初に起業家になったのは他人軸かなって思います。

次ページ起業に踏み切った裏話
関連記事
特集一覧
すごい中堅企業100 2026年版
新着あり
生保「スパイ活動」の実相
ハイテク中国
イランショック 国際秩序の激動
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ライフの人気記事