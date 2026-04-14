｢熱闘甲子園をわざわざ録画してる｣　世の中に刺さるテーマはどう決める？　人気マンガ編集者の"意外な情報源"

林 士平 : 漫画編集者、ミックスグリーン代表取締役
2026/04/14 10:00
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ビッグタイトルを手がける敏腕編集者が日頃チェックしているコンテンツとは（写真：kouta／PIXTA） 
人気漫画『SPY×FAMILY』や『チェンソーマン』などを手がける漫画編集者・林士平氏による、対談ポッドキャスト番組が書籍化！ 時代を作り、人々を熱狂させる「ヒットメーカー10人」が本音で語る「プロの新仕事論」。目まぐるしく変化していく時代、5年後に成功を手にするにはーー？ 『9人の「超個性」 プロの新仕事論』より一部抜粋・編集のうえお届けする。
【今回の対談相手】石井玄（いしい・ひかる）／玄石代表取締役。ラジオディレクター、イベントプロデューサー。2011年サウンドマン入社などを経て、2020年ニッポン放送入社。『オードリーのオールナイトニッポン in 東京ドーム』などのプロデュースを担当。2024年、株式会社玄石を設立。現在は『林士平のイナズマフラッシュ』のプロデューサー、ディレクターを務めるほか『佐藤と若林の3600』『鳥羽周作のうまいはなし』などに携わっている。

今を知りたいという気持ちが強い

石井：林さんは、作品作りにおけるテーマやルールってありますか。

：まったくないです。作った瞬間に終わるんじゃないですか。

石井：どちらかというと、作家さんに合わせる感じですよね。

：作家さんが持っているテーマがおかしいなと思ったら、「それは今描くべきことなんですかね？」とか言いますけどね。やっぱり現代に、今を生きる人に刺さらないと漫画は売れないので。だから、今を知りたいという気持ちは強いと思います。「本屋大賞」（※1）をチェックしてるのも、書店に刺さる作品がどういうものなのか知りたいからなんですよ。

石井：どの作品が受賞するか予想してるんですよね。

：自分の好みとは別に、投票されそうな候補作をジャッジしてます。それは自分の感性が歪んでないか確認するためでもあって。ちなみに、個人的に好きな作品は上位に行かない印象がありますね。

『9人の「超個性」プロの新仕事論』
（写真：『9人の「超個性」 プロの新仕事論』）

石井：コンテンツ以外にチェックしてるものはありますか。

：普通ですよ、ニュースを見て何がバズっているのかチェックするくらいで。

石井：マニアックな犯罪とか、どこで見つけてくるのかわからないようなニュースもよく知ってるじゃないですか。あれはどうやって探すんですか？

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