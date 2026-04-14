｢熱闘甲子園をわざわざ録画してる｣ 世の中に刺さるテーマはどう決める？ 人気マンガ編集者の"意外な情報源"

【今回の対談相手】石井玄（いしい・ひかる）／玄石代表取締役。ラジオディレクター、イベントプロデューサー。2011年サウンドマン入社などを経て、2020年ニッポン放送入社。『オードリーのオールナイトニッポン in 東京ドーム』などのプロデュースを担当。2024年、株式会社玄石を設立。現在は『林士平のイナズマフラッシュ』のプロデューサー、ディレクターを務めるほか『佐藤と若林の3600』『鳥羽周作のうまいはなし』などに携わっている。

今を知りたいという気持ちが強い

石井：林さんは、作品作りにおけるテーマやルールってありますか。

林：まったくないです。作った瞬間に終わるんじゃないですか。

石井：どちらかというと、作家さんに合わせる感じですよね。

林：作家さんが持っているテーマがおかしいなと思ったら、「それは今描くべきことなんですかね？」とか言いますけどね。やっぱり現代に、今を生きる人に刺さらないと漫画は売れないので。だから、今を知りたいという気持ちは強いと思います。「本屋大賞」（※1）をチェックしてるのも、書店に刺さる作品がどういうものなのか知りたいからなんですよ。

石井：どの作品が受賞するか予想してるんですよね。

林：自分の好みとは別に、投票されそうな候補作をジャッジしてます。それは自分の感性が歪んでないか確認するためでもあって。ちなみに、個人的に好きな作品は上位に行かない印象がありますね。

石井：コンテンツ以外にチェックしてるものはありますか。

林：普通ですよ、ニュースを見て何がバズっているのかチェックするくらいで。

石井：マニアックな犯罪とか、どこで見つけてくるのかわからないようなニュースもよく知ってるじゃないですか。あれはどうやって探すんですか？