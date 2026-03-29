｢78歳でも討伐のために出陣｣織田信長の躍進を予見した朝倉家"戦国最強の爺"とは

著者フォローをすると、連載の新しい記事が公開されたときにお知らせメールが届きます。

アワビは禁止！伝説だらけの名門

名門、朝倉家のルーツについては、さまざまな説があり、 孝徳天皇の皇子・表米親王（うわよねしんのう）を祖先とする見解もあるが、はっきりとはわかってはいない。

いずれにせよ、但馬（現在の兵庫県北部）に永住した豪族にそのルーツがあることは確かなようだ。

「朝倉」の苗字を用いるのは、平安時代末の朝倉宗高（むねたか）からで、その子にあたる高清は、関東で民衆を困らせた白猪を退治したという伝説を持つ。

この高清から数えて7代目（8代目あるいは9代目とする説も）にあたるのが、越前朝倉家の初代当主、朝倉広景（ひろかげ）である。広景が越前朝倉家の祖となり、それ以後、11代当主の朝倉義景（よしかげ）まで、朝倉家は続くことになる。

朝倉家では、アワビを食べることが禁じられていた。「祖先が海でアワビに助けられた」という伝説があるからだ。

そんな伝説多き朝倉家は但馬で興った。南北朝の争乱のなかで、足利氏の氏族である 斯波高経（しばたかつね）のもとに配属される。斯波高経は室町幕府から、越前（現在の福井県南部）の守護に任じられたため、朝倉氏もそれに従い、越前へと入国した。