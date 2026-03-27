イカナゴは壊滅的に獲れなくなった…日本の魚を減らした"真犯人"の正体

魚が消えていく本当の理由を社会が取り違えると、効果の薄い対策が打たれ続けます。効果が出ないので、さらに魚が減っていく。この悪循環が、イカナゴを含むサバやサケをはじめ、日本の魚種の大半で起きています。

かつては春の風物詩でもあったイカナゴ（コウナゴ）。そのイカナゴが各地で消えています。陸奥湾、伊勢・三河湾、仙台湾、福島沖、北海道、大阪湾、播磨灘。ピークの1974年には全国で30万トン漁獲されていたイカナゴは、2024年にはわずか200トンまで落ち込み、壊滅的な状況です。

「水産資源が減って魚が獲れない」。「獲れるけれど我慢して獲らない」。前者が日本で起きている典型的なパターンです。後者は、北欧やオセアニアをはじめ、水産業を成長産業にしている国々の行動です。

乱獲による資源崩壊が起きてからでは遅い

イカナゴは、くぎ煮や釜ゆでなどで親しまれてきましたが、原料の価格が高騰するだけでなく、そもそも作るための原料そのものがない事態になっています。科学的根拠に基づく資源管理制度がまったく機能していないため、今後も良くなる見通しはありません。今年は瀬戸内海の播磨灘で3月17日に解禁されたものの、わずか2日間で終了しています。

現在の状態は、ブレーキを踏まないまま電信柱に激突した車が、衝突後にブレーキを踏んでいるようなものです。事故（乱獲による資源崩壊）が起きてからブレーキ（禁漁）をかけても遅い、ということです。

イカナゴが激減した理由に関しては、これまで何度か指摘してきました。海水温上昇、水がきれいになりすぎた、捕食者の増加など、さまざまな説明がされています。しかし、生まれたばかりのイカナゴを漁獲枠なしで獲り続けている「成長乱獲」が根本的な原因なのですが、漁業の影響を避けて研究者の方々が減った理由を説明するので、視野を世界に広げて分析するとあまりにも異なる実態が浮き彫りになります。