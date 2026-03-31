｢人はだまされる｣｢教育では限界｣…人間を見限った会社ほど､サイバー攻撃に強くなれる納得の理由 《AIも暴走しうる》

企業のサイバー防衛戦略はいま、大きな転換点を迎えている。長らく主役だったのは、ファイアウォールや侵入検知システムといった「境界型防御」だった。

しかし現実の攻撃トレンドは、その前提を覆している。この構図の変化は決定的だ。守るべき対象はシステムだけではない。

むしろ、組織にとって最大の資産である「人」こそが、最大の攻撃対象かつ最大の脆弱性であり、リスク要因になっている。では、「人」や心理を悪用する攻撃を防ぐにはどうすればいいのか。

攻撃の主戦場は「心理」へ移った

近年の攻撃は、システムの脆弱性をねらう高度なゼロデイ攻撃よりも、巧妙な文面で人をだまして信頼関係を悪用するソーシャルエンジニアリング手法が主流だ。

取引先を装ったメールや社長をかたってLINEグループを作らせ、送金指示をする手口、クラウドサービスを模倣した認証情報の窃取――これらは高度な技術というより、高度な心理操作に近い。

Windows7が主流だったころ、攻撃者はOSの脆弱性をついて権限を昇格させ、端末の中に入っているデータを狙うのが定石だった。

まさにEDRと呼ばれる高度なセキュリティ製品で検知すべきような攻撃だ。しかしWindows10が登場し、Windows11がほとんどを占める今、OSの脆弱性をつく攻撃は急激に難しくなった。即座にOSの脆弱性の穴をふさぐパッチがあるからだ。