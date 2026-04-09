もっとも身近な相談相手のはずが…なぜ《直属の上司》には｢過剰な苦手意識｣を抱いてしまうのか

「こんなことを言ったら批判されるかもしれない」「評価が下がるかもしれない」――。上司に対してこうした苦手意識を抱いている人は多いかと思いますが、一方で大多数の管理職は「部下の本音を知りたい」と願っていると、マンパワーグループ株式会社シニアコンサルタントの難波猛氏は指摘します。

転職しても「理想の上司」に出会える保証はない

「話したところで解決しない」「うちの上司には、話すだけムダだ」「本音を言うと、不利な評価や状況になりそうだ」「指示に異論を唱えるのは勇気がいる」「そのうち上司か自分が異動するだろうし、今は我慢すればいい」……。

実際に、自分から上司との対話を持ちかける場面を想像すると、様々な感情が浮かぶのは自然なことです。対話をしたからといって、満点の解決策につながらないケースも当然あります。

ただ、もし自分が苦手な上司との対話を避け続けたとして、果たして今以上に幸せな未来が訪れるでしょうか。その点を1度真剣に考えてみましょう。