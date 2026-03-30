｢こんなにがんばっているのに充実感を得られない｣と感じる人にぜひ伝えたい｢意志をクリアにする｣ことの威力
●本音を言えず、つい他人の顔色をうかがってしまう。
●「あなたには無理」と言われ、「そうだよなぁ」と思ってしまう。
意志が澄みわたることの効果
「意志をクリアにすること」は、私がこの本で最も伝えたいテーマです。その最大の利点は、エネルギーを一点に集めることで、意志を現実へと運びやすくすることにあります。
意志が曇っていると、限られたエネルギーや時間が分散してしまい、前に進めなくなってしまいます。
反対に、意志が澄みわたり、進む方向がはっきりすれば、自然とエネルギーは集中し、ものごとが進みやすくなります。その推進力は想像以上に大きなものです。
意志をクリアにする第一歩は、自分のワクワクを見逃さないことです。過去を振り返ってみても、私の進む方向を決めてきたのは、無理に考え出した理由ではなく、胸が高鳴るような感覚でした。
たとえば─1999年、高校1年生のときのことです。
世間では「ミレニアムが来る！」と話題になり、女子高生の間ではルーズソックスが流行していた頃でした。当時の私も女子高生らしい日々を送っていましたが、頭のなかはこれから起こるイノベーションにドキドキ・ワクワクしていました。
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