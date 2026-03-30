｢こんなにがんばっているのに充実感を得られない｣と感じる人にぜひ伝えたい｢意志をクリアにする｣ことの威力

●必死でがんばっているのに、なぜか充実感を得られない。

●本音を言えず、つい他人の顔色をうかがってしまう。

●「あなたには無理」と言われ、「そうだよなぁ」と思ってしまう。

そんな経験を持つ人は多いのではないだろうか？

著者の平野氏は、AIを使って企業の成長を後押しするスタートアップ企業シナモンAIの創業経営者だ。自身も「他人軸」と「嘘」に囲まれた人生を抜け出し、意志をクリアにすることで未来がひらけるようになったという平野氏の経験とメソッドを紹介しよう。

今回のテーマは、意志をクリアにする第一歩についてだ。

意志が澄みわたることの効果

「意志をクリアにすること」は、私がこの本で最も伝えたいテーマです。その最大の利点は、エネルギーを一点に集めることで、意志を現実へと運びやすくすることにあります。

意志が曇っていると、限られたエネルギーや時間が分散してしまい、前に進めなくなってしまいます。

反対に、意志が澄みわたり、進む方向がはっきりすれば、自然とエネルギーは集中し、ものごとが進みやすくなります。その推進力は想像以上に大きなものです。

意志をクリアにする第一歩は、自分のワクワクを見逃さないことです。過去を振り返ってみても、私の進む方向を決めてきたのは、無理に考え出した理由ではなく、胸が高鳴るような感覚でした。

たとえば─1999年、高校1年生のときのことです。

世間では「ミレニアムが来る！」と話題になり、女子高生の間ではルーズソックスが流行していた頃でした。当時の私も女子高生らしい日々を送っていましたが、頭のなかはこれから起こるイノベーションにドキドキ・ワクワクしていました。