OPPOが高額な折りたたみスマホを日本投入する理由､AIビジネス端末として差別化｢折りたたみiPhone｣前夜に存在感を狙う

スマートフォンのディスプレイを縦や横に折りたたむことのできるスマートフォンの種類が日本でも増えている。オッポ（OPPO）ブランドのスマートデバイスを日本で展開するオウガ・ジャパンは、横折り型（フォルダブル）スマートフォン「OPPO Find N6」を4月14日に発表する。価格が高くニッチ向けと言われている折りたたみスマートフォンを、同社はなぜ日本に投入するのだろうか。

折り目ゼロ、新時代の折りたたみスマホ

オッポは2018年から日本市場に参入し、これまで多くのスマートフォンを販売してきた。最近では老舗のカメラメーカー、ハッセルブラッドと提携した高性能カメラを搭載するモデル「Find X9」を2025年12月に発売、ソフトバンクなどキャリアからも購入が可能だ。また同月には手軽に使えるスマートフォンとして低価格モデル「OPPO A5 5G」も発売している。

日本での存在感はまだ低いオッポだが、グローバル市場で見ると世界シェア5位に入っている大手メーカーだ。調査会社IDCによると、2025年の世界のスマートフォン出荷台数の順位は1位がアップル、2位がサムスン、3位がシャオミと、いずれも日本でも知られたメーカーが入っている。だが4位はヴィヴォ（vivo）、5位オッポと、グローバル視点で見ると意外と思われるようなメーカーが上位に入っているのだ。ちなみに日本ではおなじみのシャープやソニーのスマートフォンは、世界全体で見るとシェアは低く、ニッチなポジションにとどまっている。