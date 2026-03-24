｢先端半導体のラピダスに期待はしているけれども…｣チームみらい安野党首が考える"国策投資"を成功させるための要諦

「チームみらい」は、AIエンジニアの安野貴博氏が2025年に結党した国政政党だ。「テクノロジーで政治をアップデートする」を旗印に、25年7月の参議院で1議席、26年2月の衆院選では11議席を獲得した。

AIを用いた国民の声の可視化、先端産業への投資などを政策テーマとして掲げている。安野氏が描くこれからの成長戦略、永田町改革、そして中国との向き合い方について話を聞いた。（3月17日取材）

「国が成長投資を行うことは重要」

ーー今日は産業政策を中心に伺います。高市早苗政権は積極的な財政支出によって日本経済の成長を加速させることを目指しています。これまでも同じようなことを進めてきましたが、国の役割として、この点をどう評価しますか。

安野：国が成長投資を行うことは重要だと考えています。ただし「予算を出せば必ず成長する」というわけではないですよね。重要なのは、それが将来への投資として機能しているかどうかです。

目的を明確にし、しっかりとした投資であれば経済のパイは拡大していくので積極的に行うべきだと思います。しかし、そうでない使い方をすれば、いくら予算を投じても経済の構造転換は果たせません。