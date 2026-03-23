【高市総理×トランプ大統領､イラン情勢への影響は？】週に1回は総理と面会／ガソリン価格どうなる？／｢日本×イラン｣トップ会談も？／給付付き税額控除が｢改革の本丸｣【青山和弘の政治の見方（小林鷹之）】

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2026/03/23 19:01
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政治ジャーナリストの青山和弘が、政党や各界の論客をゲストに招き、日本の政治を深掘りする「青山和弘の政治の見方」。

今回のゲストは、自民党・政調会長で衆議院議員の小林鷹之氏（前編）です。

【タイムテーブル】
00:00　イントロ
01:23　｢自民党・政調会長｣という仕事
06:39　高市総理との関係性
09:32　高市総理の関心が高い政策
14:56　｢中東の沈静化｣に向けて日本ができること
17:31　イラン情勢による日本経済への影響
18:47　｢給付付き税額控除｣の進め方
27:00　次回予告

【出演者】
青山 和弘（あおやま・かずひろ）
政治ジャーナリスト、青山学院大学客員研究員

小林 鷹之（こばやし・たかゆき）
自民党・政調会長

撮影・編集：昼間 將太、田中 険人
サムネイル写真：Getty Images

※動画内のデータや肩書などは収録時点（2026年3月18日）のものです。
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。
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