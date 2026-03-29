｢数字のため･お金のために働き続けるのは無理｣で新卒退職→1年で医学部合格した彼女が入社3カ月で感じた会社勤めの限界

浪人という選択を取る人が20年前と比べて1/2になっている現在。「浪人してでもこういう大学に行きたい」という人が減っている中で、浪人はどう人を変えるのでしょうか？ また、浪人したことによってどんなことが起こるのでしょうか？ 自身も9年の浪人生活を経て早稲田大学に合格した経験のある濱井正吾氏が、いろんな浪人経験者にインタビューをし、その道を選んでよかったことや頑張れた理由などを追求していきます。

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社会人を経て私大医学部に合格

今日は、芝浦工業大学を卒業後、PR会社の勤務を経て、再受験で関西医科大学医学部に合格した、まいみーるさんにお話を伺いました。

大学を卒業してから就職したまいみーるさんは、最初の3カ月は「楽しかった」と語ります。

しかし、就職年の10月には退社を決め、翌年の4月から1年間だけの挑戦と決めて医学部へ向けての再受験を開始しました。

彼女が会社を辞めて医学部を目指した理由とは何だったのでしょうか。お話を伺います。