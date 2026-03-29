ワークマン｢3900円厚底ランニングシューズ｣で当てた鉱脈 "走り以外の用途"を捉えた画期的視点

ワークマンが2023年2月に発売した厚底ランニングシューズ（商品名は「マンダムフライギアドライランチャー」、以下「ドライランチャー」）が人気を呼んでいる。

価格は税込みで3900円。今年2月には消費者ニーズに応えた新商品「ハイバウンスファントムライド」（ハイバウンス）も発売したが、同じく3900円となっている。

これまで職人向けの作業靴が多かったワークマンが、ここにきて一般向けの靴を相次いで投入する理由は何か？ 同社に取材した。

直近1年間は7万5000足を販売

まずは「ドライランチャー」の現在の販売状況を聞いてみた。

「25年3月から26年2月までの直近1年間では約7万5000足でした。前年が約5万足だったので、前年比150％となり、大きく伸びています」

広報部の小雀杏実氏はこう説明する（以下、発言は同氏）。

一般に国内のスポーツシューズ市場では、年間に10万足、ランニングなどの専門分野では数万足売れればヒットといわれる。前年比1.5倍の7万5000足は販売好調といえるだろう。どんな人が買っているのか。

「購入者の中心年齢層は30代から60代で、男女問わずご利用いただいています。現在はホワイトとブラックの2種類を用意しており、お好みで選ばれています」

実際に使った人の反響はどうか。