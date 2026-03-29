トライアル《1490円スウェット》がコスパ抜群！→｢ユニクロより安いのに大満足｣部屋や街中で着た筆者の正直な感想

トライアルのスウェットがお気に入りだ。値段は998～1490円（税別）とお手頃なのに、着心地もよくデザインもシンプルで合わせやすい。

福岡暮らしの筆者は、食材や日用品の買い出しへ近所の24時間のディスカウントストア・トライアルに週3日ほど通っている。ある日、なんとなくアパレルコーナーを見ていたところ、スウェットが気になり購入。

最近はきれいめのスウェットが世のトレンドで、オフィスや街でおしゃれに着こなしている人が多いとニュースで見た。筆者は46歳、おしゃれアンテナは決して高くなく、これまでスウェットは普段着として着ていたが、素敵に着こなした経験はない。

トライアルのスウェット、果たしてうまく着こなせるのか。着心地や使い勝手はどうなのか、筆者が着てみた正直レビューをお届けする。

軽くてサラッとした"着心地"

スウェットがはやっているらしい。小耳にはさんではいた。商業施設に並ぶユニクロやGU、無印の店頭にもスウェット売り場が作られている。そして、ファミマでは2990円のスウェットが売られており、ファッション感度の高い人の間でも評判だという。

そんな中見つけたトライアルのエアリーストレッチスウェット1490円（税別）。※実際に筆者が購入したのは2025年モデルで1355円（税別）だったが、2026年モデルは1490円（税別）であるため、本記事では便宜上、価格を1490円として扱う。