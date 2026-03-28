東大合格者が語る《絶対に選ばない参考書》の特徴とは？ あえて情報量の少ない参考書を選んだほうがいい納得のワケ

東大生が実践する「1冊極め勉強法」の本質

「東大生はたくさんの参考書を使いこなしている」――そんなイメージを持つ人は少なくありません。確かに彼らは多くの教材に触れていますが、実際の学習の中核にあるのは、むしろその逆です。東大生ほど、「これ1冊」と決めた教材に徹底的に向き合う傾向があります。要するに、「1冊を極め、他はサブとして優先順位を下げる」という勉強法を実践しているわけですね。今回は、そんな一本足打法の「1冊極め勉強法」についてお話ししたいと思います。

まず、これはメインとなる参考書を1冊決め、そこに学習内容を集約していく学習方法です。新しい教材を次々と追加するのではなく、知識・気づき・ミス・理解のプロセスをすべて1冊に蓄積していきます。

頭が良くなるかどうかは、使っている参考書の“数”ではなく、むしろ少なくてもいいから1冊の参考書をどれだけ“深める”ことができたかで決まります。あれこれ手を出すのではなく、軸となる1冊を決め、それを極限まで使い込むほうが効果的なわけです。

ここで選ぶ1冊の参考書は、最初から完成されたものである必要は全くありません。むしろ、情報量が少ないほうがいいくらいです。余白が多く、自分の思考を書き込めるもののほうが適しています。そのほうが、自分で参考書を育てていくことができるのです。