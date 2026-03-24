WBC日本敗退でネトフリ解約の声もあったが…。全47試合を視聴してわかったテレビの野球中継に決定的に欠けているもの

「スポーツは筋書きのないドラマ」というが、日本におけるWBCの独占ライブ配信権を手にしたNetflixは、この言葉の意味を改めてかみしめているのではないか。スポーツに「たられば」はないとはいえ、「日本が決勝の舞台まで進んでいれば」と思っていることだろう。

日本が準々決勝でベネズエラに敗退した直後から、「解約騒動」が起こっていると報じられている。もちろん、あくまでネット上の「噂」にすぎず、Netflixに何の責任もない。とはいえ、敗北した腹いせに「即解約」という人が少なからずいたとしても不思議ではない。

とくに、初月498円の「ワールドベースボールクラシック応援キャンペーン」で加入した駆け込み視聴者の中には、Netflixへのロイヤリティが高くない人も多かったかもしれない。「WBCが終わったら、それでおしまい」と考えた人も、かなりいたのではないか。

しかし、日本が負けたのは残念だったとしても、Netflixは今回のWBCで「日本のスポーツ視聴シーン」を確実に変えたと思う。

全47試合を視聴して感じた「映像の美しさ」

Netflixは、WBC全47試合を日本国内でライブ配信した。私はそれを知って「それなら全部見てやろう」と思い、実際に47試合すべてを視聴した。もちろん、リアルタイムで見られなかった試合もあったが、最終的には全試合に目を通した。

まず感じたのは、「映像の美しさ」だった。WBCのワールドフィードはMLB Networkが制作し、東京ラウンド（プールC）の国際映像制作は、Netflixから委託を受けた日本テレビが担当していた。これまでのWBCと比べても、映像は格段に素晴らしかった。選手の動きやベンチの表情、観客席の熱狂をとらえるカメラワークも的確で、画面の切り替えのタイミングもよかった。