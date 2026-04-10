【不登校】マレーシアでは深刻化しにくい理由 日本とは何が違う？｢学校の柔軟性｣｢選択肢の多さ｣日本との大差

みずもと氏は2022年に家族でマレーシアに移住。2人の子どもはインターナショナルスクール（インター校）に通い始めて4年目を迎えた。

数多くの日本人教育移住者と交流する中で、「日本では不登校だったがマレーシアに来て学校に行けるようになった」という声を耳にする機会があり、日本とは異なる教育環境・社会文化が子どもに変化をもたらすケースがあることを実感している。

今回の記事では、なぜマレーシアが「リスタートの場」として注目を集めているのか、社会文化的側面に注目し、現地のリアルな声からその理由をひもといていく。

不登校が深刻化しにくい「もうひとつの理由」

マレーシアで「不登校」という状態が深刻化しにくい背景について、前回の記事では「教育制度」に着目して整理しました。

「在籍」を重視する日本の制度設計と異なり、マレーシアやインター校では「資格取得」を軸とした制度設計であるため、学校に通うことそのものが目的化しづらいという点です。

そのうえで、「不登校」を取り巻く状況は、制度だけで説明できるものではありません。

「転校」や「ホームスクーリング」といった選択が、前向きな選択として受け止められるかどうかは、「社会全体の価値観」にも大きく左右されます。

では、マレーシアでは「学校に行かない」という選択は、どのように受け止められているのでしょうか。