｢5月で嵐終了｣も"無双状態"？《二宮和也》が"ポスト･中居正広"となった背景…業界中から｢もうニノしかいない｣と熱視線

今最も忙しいタレントと言っていいのではないでしょうか。

3月19日、二宮和也さんがWBCの決勝戦が行われたアメリカ・マイアミから帰国。5日から務めていた「Netflix 2026 WBCスペシャルサポーター」としての仕事が終了したことを報告しました。

二宮和也に仕事が集中

驚かされたのはマイアミに向かう直前の13日・14日・15日、嵐が大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）で3日連続ライブを開催したこと。

今後ツアーは4月1日・2日に東京ドーム、6日・7日・8日にバンテリンドームナゴヤ、24日・25日・26日にみずほPayPayドーム福岡、5月15日・16日・17日に京セラドーム大阪、31日に東京ドームと続いていきます。

さらに二宮さんは2026年7月期から2クールにわたって放送予定のドラマ「VIVANT」（TBS系）の撮影にも参加中。MC、アイドル、俳優を同時にこなす多才と多忙をあらためて感じさせられます。

また、バラエティでは冠レギュラー番組の「ニノなのに」（TBS系）に加えて、4月からMCを務める新番組「金曜ミステリークラブ!!!」（日本テレビ系）がスタート。

それ以外でも「クイズ$ミリオネア」（フジテレビ系）、「勝つのはどっち？ニノチョコマッチ」（TBS系）、「MUSIC GIFT 2025 ～あなたに贈ろう 希望の歌～」（NHK総合）などの特番MCも多く、YouTubeチャンネル「よにのちゃんねる」も精力的に配信しています。