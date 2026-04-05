『暮らしのおへそ』編集ディレクターが60歳を過ぎて手放した｢褒められたい｣の呪縛､｢気にしい｣が変わったきっかけ

SNSの「いいね」や職場での評価など、私たちは日常的に“誰かの評価”にさらされています。仕事、家庭、人間関係……、多くの人が「認められたい」という思いを抱えながら生きているのでは。

雑誌『暮らしのおへそ』で編集ディレクターを務め、暮らしに寄り添う文章で人気のエッセイスト・一田憲子さんも、若いころから「褒められる」ことが大好き。しかし60歳を過ぎ、若い頃のように成果や評価を追い続け、「人にどう思われるか」に神経をすり減らす、生きづらい日々は、そろそろ卒業したい……と思うようになったそうです。

「ひっくり返らない価値はない」と知っておく

2025年に放送された朝ドラ『あんぱん』は「決してひっくり返らない正義」を見つけるまでの、やなせたかしさんをモデルにした柳井嵩と、妻・のぶの物語でした。

のぶさんは、戦時中に小学校の教員を務め、子どもたちに「お国の役に立ちましょう」と教えました。戦争が終わったあと、「私は間違えていた」と教員を辞めます。

嵩さんは戦争に行き、何も食べるものがない中で、「飢え」のつらさを思い知り、戦って勝つヒーローではなく、お腹がすいた人に自分の顔を分け与える『アンパンマン』を描きました。

「これが正義」と信じ込むと、「それ以外」が見えなくなります。この『あんぱん』ほど大きな「逆転」ではなくても、私たちの身の回りには、信じていたことが、他人から見れば実は大したことがなかった……ということが多々あります。