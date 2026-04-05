『暮らしのおへそ』編集ディレクターが60歳を過ぎて手放した｢褒められたい｣の呪縛､｢気にしい｣が変わったきっかけ

（写真左）温かいお茶がいつも飲めれば安心。朝、保温ポットに一保堂茶舗の「いり番茶」で、たっぷりと作りおく。／（写真右）朝食に何を食べるかを試行錯誤。今は、米大さじ3に水1カップを加え、20分ほどコトコト炊いてお粥に。梅干し1個をのせて（写真：『褒められなくても、生きられるようになりましょう』より、撮影：馬場わかな）
SNSの「いいね」や職場での評価など、私たちは日常的に“誰かの評価”にさらされています。仕事、家庭、人間関係……、多くの人が「認められたい」という思いを抱えながら生きているのでは。
雑誌『暮らしのおへそ』で編集ディレクターを務め、暮らしに寄り添う文章で人気のエッセイスト・一田憲子さんも、若いころから「褒められる」ことが大好き。しかし60歳を過ぎ、若い頃のように成果や評価を追い続け、「人にどう思われるか」に神経をすり減らす、生きづらい日々は、そろそろ卒業したい……と思うようになったそうです。
とはいえ、これからの人生で、「褒められる」以外に、自分の心を満たすものとは？ 「評価されなくてもいい」と肩の力を抜くことで、人生の楽しみはむしろ広がる――。そう語る一田さんのエッセイを2回にわたって掲載します（本記事は『褒められなくても、生きられるようになりましょう
』より一部を抜粋したものです）。
「ひっくり返らない価値はない」と知っておく
2025年に放送された朝ドラ『あんぱん』は「決してひっくり返らない正義」を見つけるまでの、やなせたかしさんをモデルにした柳井嵩と、妻・のぶの物語でした。
のぶさんは、戦時中に小学校の教員を務め、子どもたちに「お国の役に立ちましょう」と教えました。戦争が終わったあと、「私は間違えていた」と教員を辞めます。
嵩さんは戦争に行き、何も食べるものがない中で、「飢え」のつらさを思い知り、戦って勝つヒーローではなく、お腹がすいた人に自分の顔を分け与える『アンパンマン』を描きました。
「これが正義」と信じ込むと、「それ以外」が見えなくなります。この『あんぱん』ほど大きな「逆転」ではなくても、私たちの身の回りには、信じていたことが、他人から見れば実は大したことがなかった……ということが多々あります。
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