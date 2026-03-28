｢中高年独身に賃貸は厳しい｣？ 不動産投資会社勤めの30代女性が"クレカ解約"して都心5区に1LDKを購入したノウハウ

このまま家賃を払い続けていいのだろうか。

東京23区内、一人暮らしで月10万円。1年間で120万円、3年住めば360万円になる。そして、払った家賃は誰かの資産形成につながっているーー。

都内で不動産投資会社に勤めていたあきさん（仮名）は、仕事でその構造を目の当たりにしてきた。そして、これからは自分の資産形成をしようと、30代後半でマンション購入に踏み切った。

しかしマンションを購入するということは、膨大な負債を背負い込むことだ。結婚したらどうする？ 子どもができたら？ 給料が減ったら？ 特に30代、40代は、人生に不確定要素が多すぎてなかなか踏み出せない。

一方で、不動産価格は上がり続けている。いま無理してでも買わなければ、一生賃貸生活かもしれない。果たしてそれでいいのか？

今回は、不動産関係で長く働くあきさんに、どんなマンションをどのような条件で買ったのか、自身の体験談を語ってもらった。

50代から敬遠も。家主たちの本音

あきさんにとっては、住宅ローンを背負うことよりも、賃貸に住めなくなることの方が不安だった。

「不動産関係の会社に勤めていてよく聞いたのが、『中高年の独身者に部屋を貸すのをためらう』というオーナーさんの声でした。部屋で人が亡くなってしまうと、次の入居者が入りにくいんです。なかには50代からためらう方もいました」

この人は50代で入居して、果たして60代で引っ越すだろうか。終の棲家になりはしないだろうかーー？