独身女性のマンション購入は｢49歳がリミット｣？司法書士が48歳で手厚い団信特約を"駆け込み確保"した深い理由

「女性がマンションを買うなら49歳まで」

そう語るのは、東京都内で働く司法書士の川本さん（仮名）だ。早すぎる必要はない。だが、50歳を過ぎると住宅ローンの条件が大きく変わる。川本さん自身も48歳のとき、新築1LDKのマンションをフルローンで購入した。完済するころには80代が見えてくる。

彼女が「49歳まで」と語る理由とは――？

活気ある商店街を抜けた先に現れる、都会的なマンション

駅からまっすぐ伸びるアーケード付きの一本道を進む。活気のある商店街を抜けると、平成初期のビルに挟まれるように、洗練されたデザインの都会的なマンションが見えてきた。オートロックで来訪を告げ、エレベーターで指定の階まで上がる。廊下にはカーペットが敷かれ、マンションというよりホテルのようだった。

通されたリビングはきれいに片付いており、シンプルながらていねいな暮らしをしていることがうかがえる。家主の川本さんは、急須から熱いほうじ茶を注いで勧めてくれた。

「この部屋を購入した一番大きな理由は、保証人の問題でした。親は、いつまでも賃貸の保証人になれるわけでもありません。親亡き後に、頼れる相手もいませんし」

北海道から上京して早30年、いつしか50代が目の前まで迫っていた。自分が50歳になれば、親はいくつになるだろう。

「司法書士という仕事柄、不動産を購入されるお客様をたくさん見てきました。後学のために自分も一度購入してみたい、という思いもあったんです」