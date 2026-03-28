焼肉きんぐ｢ファミリー層のLTV最大化｣の仕掛け､"席のまま"でトレカやアニメのエンタメ演出…親の｢指名通い｣を掴むUX

子どものハートをつかむことは、その親（大人）の財布をもつかむことだ。それゆえ“キッズメニュー”を展開している店は多い。そこで本連載では、もうすぐ小学2年生になる娘をもつ40代半ばの筆者が、外食チェーン各社のキッズメニューやキッズ向け施策を現地取材し、最高の「子連れ外食チェーン」を探していく。

今回取材したのは「焼肉きんぐ」。株式会社物語コーポレーション（愛知県豊橋市）が、首都圏から東海地域を中心に全国展開する大手焼肉ダイニングチェーンだ。現在、全国に350店舗以上を展開している（2026年3月時点）。

アプリから順番予約→待ち時間「約1.5h」

「よし、今週末は焼肉きんぐに行くから、予約しよう！」

焼肉きんぐは食べ放題形式の焼肉チェーンだ。以前、連休の夜に某しゃぶしゃぶの食べ放題へ予約なしで行った結果、長時間車の中で待つはめになった筆者。今回はその反省をいかし、同店のアプリを事前にダウンロードして予約を試みた。

「あれっ、週末の夜は予約ができないのかな？」

近くの店舗をいくつかピックアップして見てみたが、17〜20時の時間帯は「予約不可」の表示となっている。もしかしたら、この日時は事前予約を受けないようにしているのかもしれない。そういうわけで、今回は当日にアプリから「順番待ち予約」をして行くことにした。

「順番待ち予約登録から1時間くらいで入店できるのでは？」と考え、日曜の17時過ぎにアプリから「順番待ち予約」を登録。すると、今どれくらい順番待ちをしている人がいて、自分は何番目なのかがリアルタイムで表示される。順番が近くなると電話がかかってきた。出てみると自動音声で、順番待ち予約をした店舗へのチェックインを促す内容が流れている。また、登録したメールアドレスにも同様の連絡が届いた。