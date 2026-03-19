【どうするホンダ】最大2.5兆円のEV損失／焦点は5月公表の新戦略／独自開発「ゼロ」シリーズ開発中止の意味／ハイブリッド車への回帰／建設延期のEV新工場が焦点／業績は改善するのか？【ニュース解説】

高らかに掲げた「脱エンジン」の旗を事実上降ろすことになった。3月12日、ホンダは今期の最終損益が最大で6900億円の赤字になる見通しを発表。原因はEV戦略の見直しに伴う巨額の関連損失だ。EVに振り切った戦略で開発や投資を進めてきたが、今後の戦略はどうなるのか。赤字に陥る中で業績回復の展望はあるのか。横山記者が解説する。

https://www.youtube.com/watch?v=VVq7_lKjB3Q

【タイムテーブル】

00:00 イントロ

00:46 本日のテーマ

01:25 ホンダ大赤字のなぜ？

04:24 EV戦略で大誤算の原因

06:53 「ゼロ」シリーズ“中止”の意味

08:45 EV戦略の大目標はどうなる？

10:36 5月公表の新戦略の焦点

14:49 建設延期のEV新工場の行方

18:23 戦略修正を強いられた要因

20:03 サプライヤーから怒りの声も

21:35 ホンダの今後の業績は？

23:17 本日のまとめ

撮影：革新スタジオTOKYO（岡崎 司）、秋葉 俊祐

編集：秋葉 俊祐

サムネイル写真：尾形 文繁

動画内写真：梅垣 勇人

【出演者】

横山 隼也（よこやま・じゅんや）

東洋経済 記者

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井下 健悟（いのした・けんご）

東洋経済オンライン動画編集長





※動画内のデータは収録時点（2026年3月18日）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

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