京都好きは必ず見ている？ 10年超続くNHKドラマ『京都人の密かな愉しみ』にハマる理由…最終回を前に｢大きな不安｣も

京都好きの密かな愉しみが『京都人の密かな愉しみ』シリーズ（NHK）である。

2015年に始まった第1シリーズから数えて10年余り、現在は第3シリーズ『京都人の密かな愉しみ Rouge-継承-』（NHKBS、日曜22時〜）が放送されている。

3月22日に最終回を控え、終わっちゃうーとさみしい気分の『 京都人〜』ファンも少なくないだろう。この10年、 実に3度目の終わっちゃうー感を味わってきたことになる。 正確には前2作は不定期だったのでいつ終わるかわからない不安が あった。

京都が舞台の作品は数あれど、 同シリーズは京都好き必見のテレビドラマの1つだ。

情報番組としても役立つ「2倍の愉しみ」

15年から17年にかけて不定期に5作が放送された第1シリーズ『京都人の密かな愉しみ』は、京都に暮らす文化人類学者エドワード・ヒースロー教授（団時朗）の視点と、老舗の御菓子司・久楽屋春信の若女将・沢藤三八子（みやこ、演：常盤貴子）の視点の2点を通して少しだけ内側に入った京都人の姿を描いた。

ヒースロー教授はどこか小泉八雲やドナルド・キーン、いまなら、村雨辰剛を思わせる人であった。

続く第2シリーズ『京都人の密かな愉しみ Blue 修業中』は17年から22年まで不定期に放送。

舞台は久楽屋から離れ、陶芸家修業中の釉子（吉岡里帆）、庭師修業中の幸太郎（林遣都）、京野菜を作る鋭二（毎熊克哉）、パン屋修業中の葉菜（趣里）、板前修業中の甚（矢本悠馬）の5人が歴史ある仕事を継承しながら自分なりの生き方を模索した。