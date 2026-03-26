｢メモしないの？｣｢あ､スマホで録音してます｣…新入社員の｢スマホ録音メモ｣はなぜ上司を不機嫌にさせるのか？

メモを取る人からは聞く姿勢が伝わる

新しい業務の手順や指示を正確に覚えるために、メモは欠かせません。

記憶だけに頼るとあいまいになりやすく、うろ覚えのまま進めるとミスにつながる可能性もあります。

メモがあればあとで確認できて、上司に同じことを聞く必要もなくなります。

ミスをしたときも、メモをした上でミスしたのなら、メモをしなかったときに比べて、その後の改善方法をより具体的に検討できます。

スマホによる録音の文字起こしやAIの要約といった便利なツールも活用していいのですが、メモを取る行為は相手への“敬意”の表れでもあります。

上司や先輩から見ると、「ちゃんと聞いているな」 という印象になり、信頼を得るきっかけになります。メモそのものはもちろん、「受け止めている」という姿勢も大切なのです。

録音などのデジタルツールを使うにしても、TPOを踏まえてメモと録音を使い分けることが有効です。

社内会議の議事録、教育研修などであれば録音でもいいかもしれません。

一方で顧客との商談は相手によっては録音に抵抗感を感じる方や、商談のテーマによっては録音が不適切なケースもあるため、避けた方が無難です。

言わずもがなですが、相手に対して許可を取らずに無断で録音をしていたとすれば、隠しどりのようで失礼にあたります。

また仕事でミスをして、上司や先輩から注意や指導を受けているにもかかわらず、その指導内容に対して録音を始めるのも、相手に与える心象は悪いです。

効率・正確性の観点ではデジタルツールが優れていたとしても、メモを取らずにスマホを掲げている姿勢では、謙虚さや前向きな姿勢は相手には伝わりません。

つまり、メモを取ることは、自分のためだけでなく、相手の“安心感” にもつながるのです。

仕事では、実務能力と同じくらい印象作り（パフォーマンス）も大切な要素の1つ。「ちゃんと聞いてくれている」という印象は、信頼関係のスタートラインになります。

職場では“印象”も評価の一部。メモを取るだけで「感じがいい」「信頼できる」と思われることは少なくありません。

印象作りも、仕事の立派なスキルなのです。