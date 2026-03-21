｢もう1つの戦争｣パキスタンとアフガニスタンの軍事衝突が中東･南アジアにもたらす意味､高まる中国の存在感

世界の耳目がアメリカ＝イスラエル・イラン戦争に集まるなか、イランやホルムズ海峡のすぐ隣で「もう1つの戦争」が起きている――。

イラン近くで発生したもう1つの戦争

パキスタンとアフガニスタンの間で2026年2月下旬以来続いている軍事衝突である。中東と南アジアの両方に関わる両国が戦闘状態に入り、1カ月近くを経ても終結に向けた兆しが見られないことで、イラン情勢への影響も含め、地域の不安定化に拍車がかかっている。本稿では、開戦に至った背景や両国と関わりの深い国々の対応を分析することで、この戦争が持つ意味を解説する。

今回の軍事衝突は、26年2月21日に、パキスタン軍が国境付近のアフガニスタン側に空爆を加えたことに端を発する。パキスタン側は、テロリストの軍事キャンプや潜伏先を標的にしたものであるとともに、自国に対して行われたテロへの報復であると説明している。これに対しアフガニスタン側は、民間人の家屋や宗教施設が標的にされたとして攻撃を強く非難した。

2月26日にはアフガニスタン軍が国境付近で反撃を開始した。するとパキスタン軍側がさらに大規模な攻撃で応え、国境付近の戦闘のみならず首都カブールをはじめとするアフガニスタン各地を空爆する事態にまで発展した。パキスタンのアーシフ・カワジャ国防相は同日、両国間で「オープン・ウォー（明白な戦争）」が始まったと述べた。

その後も戦闘は続いている。3月16日にはカブールの医療施設が空爆の被害に遭い、100人以上が殺害された（パキスタン側は当該施設を故意に狙ったものではないとしている）。国連アフガニスタン支援ミッション（UNAMA）は「緊張緩和と即時停戦」を求めるとともに、「すべての当事者が民間人を保護するべく国際法にもとづく責務を遵守する」よう呼びかけているが、戦闘が終わる兆しは見えていない。