褒められたとき｢いえいえ私なんか｣はNG！好感度が上がる3つの返し方とは？

褒められたとき、なんて返す？

ここでは「褒められたときにどのような反応をしたらいいか」というテーマに触れてみたいと思います。

日本人は褒めるのが苦手といわれますが、褒められるのはもっと苦手かもしれません。

謙遜（けんそん）の文化が根づいているため、素直に受け取れずに、「いえいえ、私なんか」「とんでもないです」「たまたまです」と否定してしまいがちです。

それどころか、何も言えずにただうつむいてしまう、自信なげに笑ってごまかす。そんな反応をしていないでしょうか？ わたし自身もかつてはよくしていました。

褒め言葉は相手からの善意のプレゼントなので、上手に受け取ることができれば、コミュニケーションがより円滑になります。

ここでは、褒め言葉を前向きに受け止める3つのリアクションをご紹介します。

①褒めを広げる（感謝に変える）

褒められたとき、「いえいえ、そんな……」と否定せずに、「○○さんのおかげで」と誰かへの感謝に変えることで、褒めの輪を広げることができます。

「素晴らしい提案書類でした」と上司に褒められたときに、「チームメンバーがアイデアをたくさん出してくれたおかげです」と伝えると、自分だけでなく周囲にも承認が行き渡ります。

これは謙遜ではなく、周囲との信頼関係を強化する行為です。周りに感謝を伝えることで、職場や家庭に「褒めの文化」が育ち始めます。