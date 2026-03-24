ニデック永守氏の"次なる舞台"？ ダイエー中内氏が創設した流通科学大学の盛衰に見る｢企業系大学｣の厳しい現実

2月26日、ニデック創業者の永守重信氏は同社の名誉会長を辞任し、経営の第一線から完全に身を引いた。昨年12月にはすでに代表取締役など経営に関わる役職をすべて降りており、この日をもって名実ともにニデックの経営から離脱したことになる。

主要メディアはニデックの会計不正問題を大きく報じ続けているが、筆者は、永守氏が理事長を務める京都先端科学大学が「終わった（とみられている）人」の本格的再デビューの舞台になるのではないかとみている。

日本の経営史を振り返ると、創業者が大学経営に乗り出す事例は珍しくない。「我輩は125歳まで生きるのじゃ」と豪語していた早稲田大学の創立者・大隈重信氏のごとく、自宅にトレーニングルームを設置し、健康管理を怠らない永守氏も古希（70歳）を迎えたとき、「125歳まで生きる」と宣言していた。

はたして、永守氏は第2の人生を開けるのか。本稿では前編・中編・後編の3つに分け、中内㓛氏が設立した流通科学大学との対比を通じて、永守氏と彼が理事長を務める京都先端科学大学の今後について論じてみたい。

創業者がつくった大学が直面する不都合な現実

企業が設立した大学としては、日本通運を母体とする流通経済大学（1965年開設）、トヨタ自動車が設立した学校法人トヨタ学園を基盤とする豊田工業大学（81年開学）などが知られる。

創業者個人あるいはその財団が関わった大学としては、武蔵大学（49年開設、母体は財団法人根津育英会）、流通科学大学（88年開学、中内㓛氏が設立した学校法人中内学園によって設置）、京都先端科学大学（69年開設、学校法人京都学園を永守氏が引き継ぎ現在の学校法人永守学園として運営）などが挙げられる。