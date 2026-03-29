《養育費》受給率約30％なのに｢強制徴収｣にならない"根本理由" 4月から"未払い対策"が強化されるものの…

家事や育児、介護などの分担をめぐって、家族間で言い争いが増えて、一緒にいて心地よい存在だったはずの家族が、いつのまにか「つかれる存在」になってしまった......そんな話を聞くことがよくあります。

どうして自分の不満が家族に伝わらないの?どうしたら「つかれない家族」になれるの?そんなふうに「つかれる家族」と「つかれない家族」を考察するこの連載。

「つかれる家族」の行き着く形のひとつが「別居・離婚」ですが、今回のテーマは「離婚とお金」。民法改正によって何が変わったかについて、前回につづき、池田清貴弁護士にお話を伺いました。

離婚には手間とお金がかかる