高市政権の｢食料品消費税ゼロ｣政策の危険度　日本の国力衰退で危惧される今後の経済シナリオ

小宮 一慶 : 経営コンサルタント
2026/03/31 10:00
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
食料品消費税ゼロ
「食料品消費税ゼロ」が実現すれば、どのようなことが起こるのでしょうか（写真：umaruchan4678／PIXTA）
高市政権が推し進める積極財政は、日本経済にどのような影響をもたらすのか。このたび『決定版「1秒!」で財務諸表を読む方法』を上梓した小宮一慶氏が、衰退の一途をたどる日本の国力と膨らみ続ける財政赤字という2つの視点から、今後の日本の経済シナリオを読み解く。

消費税減税は社会保障の低下に直結

2026年2月8日に行われた衆議院選挙は自民党の歴史的圧勝に終わり、第2次高市早苗内閣が発足しました。公約の中でもひときわ注目を集めたのは、「2年間の食料品消費税ゼロ」という大胆な施策です。

決定版「1秒!」で財務諸表を読む方法: 仕事に使える会計知識が身につく本
『決定版「1秒!」で財務諸表を読む方法: 仕事に使える会計知識が身につく本』（書影をクリックすると、アマゾンのサイトにジャンプします。紙版はこちら、電子版はこちら。楽天サイトの紙版はこちら、電子版はこちら

イラン情勢もあり物価高騰が国民の生活を直撃する中、消費税の減税が家計負担を軽減する効果は確かにあるでしょう。しかしその一方で、財源確保の裏付けができなければ、財政悪化への懸念から金利上昇や円安が加速し、結果としてさらなる物価上昇を招きかねないとの慎重な見方もあります。

そもそも、消費税とは何のために存在するのでしょうか。多くの人は日々の支払いで意識することはないかもしれませんが、消費税とは本来、社会保障制度を支えるため法律上「目的税」と位置付けられています。

先月の衆院選では、多くの政党が「消費税減税」あるいは「消費税ゼロ」を公約に掲げていましたが、同時に「社会保障を充実させる」と明言しなかったのは、目的税の性質と論理的に矛盾するからです。

次ページ突出して厳しい日本の財政赤字
関連記事
特集一覧
イランショック
新着あり
不気味な北朝鮮
新着あり
銀座 大異変
新着あり
コーエーテクモ　襟川夫妻が進める承継の全貌
新着あり
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
マーケットの人気記事