トヨタ｢カムロード｣からいすゞ｢トラヴィオ｣に　キャンピングカー｢コルド リーブス｣が新型でベース車を変えた訳

近年、人気を博しているキャンピングカーの中でも、高級感が際立つキャブコン（キャブコンバージョン）と呼ばれるタイプ。そんなキャプコンタイプの最新モデル「コルド リーブス（CORDE LEAVES）」が登場した。

埼玉を拠点とする有名メーカーのバンテックが開発したこのモデルは、いすゞ自動車（以下、いすゞ）が2024年11月に発表したキャンピングカー専用シャーシ「トラヴィオ（Travio）」をベースにしていることがトピックだ。

新型コルド リーブスの概要

コルド リーブスには、トヨタの「カムロード」というキャンピングカー専用シャーシを使った仕様もあるが、新型ではベース車をトラヴィオに変更。最新の先進運転支援システムによる高い安全性能、幅広い層が扱いやすい1.9Lディーゼルエンジンなど、ベース車のメリットを活かしつつ、新開発のFRP一体成形ボディで高速道路での安定性を高めたという。

また、オリジナルバッテリーシステム「イリス ミー（ILiS ME）」を新搭載し、電装系もアップデート。エアコンや電子レンジなど、家電製品を長時間使えるほか、床暖房も備えるなど、より快適な室内空間を演出している。

当記事では、そんな新型コルド リーブスを「ジャパンキャンピングカーショー2026」（26年1月30日～2月2日・幕張メッセ）で取材。主な特徴をはじめ、従来のカムロード仕様車との違いなども紹介する。