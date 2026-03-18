【「四季報」春号】絶好調で”業績激変”のセクター／イラン情勢混迷の影響／春号で企業の「実力値」を確認／「平成レトロブーム」が四季報にも／”稼ぐ力”を高めた企業はどこ？

『会社四季報2026年2集 春号』が3月18日に発売された。全上場3858社の四季報を読破して見えた、市場の注目テーマや最新のキーワードは何か。『会社四季報』の島大輔編集長が発売日に最速で解説する。

【タイムテーブル】

00:00 イントロ

01:00 本編スタート

01:27 本日のテーマ4つ

01:56 ①「四季報」春号の特徴・活用方法

03:35 イラン情勢の影響について

05:14 来期も好調な業界は？「業種別業績展望」

08:22 ②春号の“業績激変”セクター

08:57 半導体大手の「キオクシアホールディングス」

14:44 「建設業界」の業績に注目！

17:29 ゼネコン「熊谷組」は続伸へ

19:24 ③次の「シール」を見逃すな！身の回りの投資材料

20:11 100均向け等のシールが好調の「アミファ」

21:07 大手100均の「セリア」もシール販売が好調

23:34 ④1人当たり営業利益でわかる“大変化”

28:29 本日のまとめ

▼会社四季報2026年2集 春号

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【出演者】

島 大輔（しま・だいすけ）

『会社四季報』編集長

内田 まさみ（うちだ・まさみ）

フリーアナウンサー､ライター

1998年ラジオNIKKEIに入社し、「経済情報ネットワーク」「東京株式実況中継」などの番組を担当。フリー転身後は、アナウンサー業に加え、 雑誌や新聞などでの執筆活動や、ディレクターとして番組や音声コンテンツの制作も手がける。 著書に『FX 億トレ!7人の勝ち組トレーダーが考え方と手法を大公開』。

※本動画の内容は投資勧誘や投資アドバイスを目的としたものではありません。

投資を行う際の最終的な意思決定は、ご自身の判断で行うようにお願いいたします。

撮影：田中険人、昼間將太

編集：田中険人

サムネイル内写真：PIXTA

※動画内のデータや肩書などは収録時点（2026年3月13日）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

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