｢生まれつき指が6本＆猿顔＆低身長｣"醜悪"と評された豊臣秀吉が天下人になれたのはコンプレックスのお陰

NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」では、天下人・豊臣秀吉の弟である豊臣秀長を中心に、戦国時代のど真ん中で天下統一を果たした兄弟の軌跡にスポットライトがあてられています。今回は秀吉のコンプレックスについて紹介します。

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あまたの資料で語られる「猿顔」

豊臣秀吉と言えば「猿顔」で知られています。江戸時代初期の旗本・土屋知貞が記した秀吉の伝記『太閤素生記』には秀吉のことを「猿」と記した箇所が散見されます。

また、秀吉と接した人も、彼のことを「猿かと思えば人、人かと思えば猿」（頭陀寺城の城主・松下加兵衛）と言ったと書かれているのです。江戸時代初期の儒学者・小瀬甫庵の著作『太閤記』のなかにも、秀吉と初めて会った織田信長が、秀吉の顔つきを「猿にも似たり」と評する記載があります。

16世紀の絵師・狩野光信が描いた「豊臣秀吉像」（京都・高台寺所蔵）の秀吉も（あくまで筆者の主観ですが）どことなく、猿に似ているように思います。

毛利氏の家臣・玉木吉保は秀吉を実際に見たようですが「赤ひげに猿眼」（玉木の著書『身自鏡』）と書いています。この場合は、秀吉の容貌が猿に似ているというよりは、猿のような眼つきをしているとの意味ですが。そうしたこともあって、日本人は秀吉の顔つきを「猿」に似ているとみなしてきました。