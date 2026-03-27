｢学ぶことの面白さに気付いた｣東大生が中高生の時に読んでいたおすすめ本4選

東大に合格する人は、やはり小さい時から読書の習慣がある人が多いと言われています。頭がよくなってから読書をするのではなく、読書をしているうちに頭がよくなっていく……。

東大生が“学部に関係なく”本を読んでいた理由

東大生に話を聞いていると、よく出てくる共通点があります。それは、「自分の志望学部とは関係のない本を、中高時代に読んでいた」ということです。

法学部志望ではないのに法律の本を読んでいたり、理系なのに心理学にハマっていたり。そうした一見“遠回り”に見える読書が、結果的に勉強のモチベーションを高めたり、思考力を深めたりしていたというのです。

ある東大生はこんなことを言っていました。「受験勉強って、どうしても“やらされている感”が出る。でも、自分が面白いと思った分野の本を読むと、“知ることそのものが楽しい”っていう感覚が戻ってくるんですよね」と。