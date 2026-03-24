｢冒険する人が好きだ｣話題の動画の裏側に2人のエンジニアによる｢三菱らしさ｣の伝承があった

いま、自動車業界内で話題の動画がふたつある。いずれも三菱自動車（以下：三菱）の動画で、YouTubeで公開されている。

ひとつは、「『冒険する人が好きだ』継承編」。

「思い出すのは失敗をしたことばかりだ。でもだからこそ、困難を乗り越えられる。それを伝えるために、この会社に残った」という、ラリーエンジン開発担当・幸田逸男（こうだ いつお）氏が出演するもの。

もうひとつが「『冒険する人が好きだ』未来編」。

こちらは同担当・池田晴奈（いけだ はるな）氏が出演し、「思い切って飛び込んだラリーは、できないことだらけの厳しい世界だった。モータースポーツ未経験のエンジニア。だからこそ、やってやろうと思った」というメッセージだ。

なぜいま、三菱はこれらの動画を公開したのか。

狙いは「目先のこと」じゃない

国際自動車連盟（FIA）公認の「アジアクロスカントリーラリー（AXCR）」へ挑戦するピックアップトラック、「トライトン」のプロモーションとしては、少々力が入り過ぎに思える。

まさか、近い将来、次世代「電動ランサーエボリューション」でWRC（世界ラリー選手権）に復帰するのか。それとも“パリダカ”など国際的競技に次世代「パジェロ」を投入するのか。

いや、三菱の狙いはそんな「目先のこと」じゃない。

三菱が今回の動画を制作した真意を探るため、動画に登場した2人に話を聞いた。

そこで見えてきたのは、2人の三菱に対する「同意」と「相違」を踏まえた、三菱という企業の潜在能力だ。まずは、ストレートに聞いた。

「あなたは、三菱が好きですか？」と――。

「もちろんです」と答えた幸田さんに対して、池田さんは「はい」という表現にとどめた。

幸田さんは、こう続けた。

「1970年代後半の車両デザインとエンジン技術は、他社とは完全に違ったものを世の中に送り出していたから」。また「（若干のブランクがあったものの）60年代からモータースポーツに参加し続けているから」だと。