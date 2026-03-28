物価高でもちょっと高級｢ロイヤルホスト｣が増収増益のワケ　6578円のステーキも"人気"

ロイヤルホストといえば、ファミレスの中でも値段設定が高めで、高級感のあるレストランチェーン。物価高の今、「そう気楽には行けない」と筆者自身も思い込んでいたが、実際には敷居が高すぎるということもなかった。

とくに平日の「洋食ランチ」はメインにご飯とスープがついて1000円台から。ファストフードのセットでも1000円を超えてしまう今、ホスピタリティの行き届いた空間でゆっくり食事をできることを考えるとお得に感じられた。

一方、「450g厚切りワンポンドステーキ」（以下すべて税込み、6578円）などの高価格帯メニューも密かな人気で、販売数をじわじわと伸ばしているらしい。同チェーン好調の理由はどこにあるのか。運営するロイヤルフードサービス代表取締役社長、川勝邦弘氏に聞いた。

ロイヤルの業績

ロイヤルホストの国内店舗数は225店舗（2025年12月31日時点）。ロイヤルホールディングスの2025年12月期決算によると、ロイヤルホストの売上高は439億800万円、経常利益は31億3200万円で前期比増収増益。既存店売上高も2026年2月までで19カ月連続で前年を上回っている。

理由について川勝氏は「コロナ禍後も創業時からの方針を変えずに実施してきたことが今につながった」と語る。

「コロナ禍、飲食に携わる従業員自体が減っていたため、戻ってきたお客様の数に対して店舗の体力が戻っていない、パフォーマンスが戻っていない状態だった。1〜2年は苦しい運営が続いていた」

その間、サービス品質も当然ながら、従来のようにとはいかなかった。客が離れる心配はなかったのかというと、「大丈夫ではなかったと感じている」とのことだ。

同じ課題を抱えた他の多くの飲食店では、DXも導入して作業を簡素化し、人のサービスを削って対応した。しかしロイヤルホストではあくまで「人の価値」にこだわって、これまで通りのサービスを提供する道を選んだそうだ。