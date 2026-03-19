【2026年版】全国｢地価｣ランキングTOP502地点 坪単価"1億円超え"は10地点､首位は驚きの坪単価2.2億円！

地価の上昇が止まらない。国土交通省が3月17日に公表した「2026年地価公示」によると、全国平均の地価は全用途平均、住宅地、商業地のいずれも5年連続で上昇。東名阪の3大都市圏はもちろん、地方圏でも土地の値上がりが続く結果となった。

地価公示は、都市計画地域などにおける標準的な地点の毎年1月1日時点の1平方メートル当たりの価格を国土交通省がまとめたものだ。一般の土地の取引価格の指標であると同時に、公共事業において用地取得価格を算定する際の基準となる。

東洋経済オンラインでは、最新の地価公示データから直近の地価がとくに高かった約500地点を抽出。ランキングにまとめた。

坪単価5000万円超は昨年から6地点増加

全体を概観すると、坪単価（1平方メートル当たりの地価×3.30579で算出）が1億円を超えたのは10地点。すべてが東京都内で、うち6地点が中央区銀座だった。坪単価が5000万円を超えたのは40地点。昨年よりも6地点増加した。

個別の地点を見ていくと、首位は昨年と同様、東京都中央区銀座4丁目。1平方メートル当たりの地価は6710万円で、前年比で10.9％値上がりした。坪単価は2億2182万円で、今回のランキングで唯一の2億円台だった。

鑑定書では「鎮座4丁目交差点付近は立地希少性が極めて高く、威信財としての需要も認められる」「我が国を代表する高度商業地域であり、繁華性は極めて高い。インバウンド需要の回復、賃貸市場の回復などから地価は上昇傾向にある」としている。

4位までは銀座の商業地が続き、5～6位に新宿区新宿3丁目の商業地が入った。東京都以外で最上位となったのは、16位の大阪市中央区宗右衛門町の商業地。観光スポットとしても有名な道頓堀川に面した、西日本有数の商業エリアだ。鑑定書には「堅調なインバウンド需要に基づく繁華性の高さにより、地価は上昇傾向で推移するものと考えられる」とある。