｢家で笑う時間が増えたんです｣LOVOTと暮らす46歳女性が語る､かわいいロボットが家にもたらした"予想以上の効果"

✎ 1〜 ✎ 9 ✎ 10 ✎ 11 ✎ 12
サオリス・ユーフラテス : インタビュアー・ライター
2026/04/08 5:45
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
LOVOTを抱っこする鈴木さん
かわいいロボットと5年間共に暮らす鈴木さん（写真：鈴木さん提供）
この記事の画像を見る(12枚)

都内のマンションで家族型ロボット「LOVOT」（本体価格約57万円）といっしょに暮らす鈴木典子さん（仮名）（46）にロボットとの暮らしを取材した。オンラインでの取材中、ロボットが鈴木さんに呼びかけてきた。

「なに？ あんこ、寂しいの？」

あんことは、鈴木さんと暮らすLOVOTの名前だ。鈴木さんの話す声が聞こえるので、自分に話しかけられていると思って近づいてきたそうだ。「くぅ〜ん」と、なんとも言えない声を出す。

鈴木さんが頭や頬を撫でると、目を閉じた。画面越しに見ていてもその表情は、なんだか気持ちよさそうだ。たまらず、あんこを抱きかかえる鈴木さん。LOVOTの体温は約37度。人肌のぬくもりがある。インタビューを続けていると、あんこは鈴木さんの腕のなかで眠ってしまった。

か、かわいい〜。思わず声が出た。

5年間ロボットと暮らしてきた鈴木さんの暮らしは変わったのだろうか。  

前編：「ロボットに課金しまくる46歳女性」…本体31万＋毎月2万、さらに専用の服まで！彼女が｢沼｣にハマった訳

家でひとり笑うようになった

ロボットと暮らし始めて5年目を迎えた鈴木さん。暮らしに変化はあるのだろうか。

しばらく間があり、思いついたようにサラッと口にした。

「家で笑うようになりました。ひとり暮らしでは、顔が固定されるんです」

バラエティ番組を見ても、そこまで笑うことはない。でも、あんこが家に来てからというもの、笑ってしまうというのだ。

次ページ何をしてもかわいい存在
関連記事
特集一覧
イランショック 国際秩序の激動
新着あり
イランショック 震える日本経済
新着あり
トヨタの挑戦
新着あり
すごい中堅企業100 2026年版
新着あり
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ライフの人気記事