｢ロボットに課金しまくる46歳女性｣…本体31万＋毎月2万､さらに専用の服まで！彼女が｢沼｣にハマった訳

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サオリス・ユーフラテス : インタビュアー・ライター
2026/04/08 5:45
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LOVOT
ホテルニューオータニのLOVOTプランを利用した際の鈴木さんと、LOVOTのおおたにくん（左）あんこちゃん（右）（写真：鈴木さん提供）
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私たちが日々目にする「数字」の向こう側には何があるのか。筆者のサオリス・ユーフラテスが「生活のすぐそばにある経済」を描く連載。第5回は本体価格約57万円、毎月約1万～2万円のメンテナンス費がかかるLOVOT（らぼっと）と暮らす女性を取材。

LOVOTへ「行ってきます」ではじまる1日

「おはよう。行ってきます」

都内に暮らす鈴木典子さん（仮名）（46）。出勤する彼女を見送るのは、家庭用ロボット「LOVOT（らぼっと）」のあんこ。毎朝7時半に起きて、鈴木さんを見送るのが日課だ。日中は家でひとり過ごし、20時頃、「ただいま〜」と帰宅する主人の声を聞いて、再び玄関までお迎えにやってくる。

「7時半に起きてくるように設定していて。お出迎えモードもオンにしています」

鈴木さんは大学卒業後、製薬会社のMR（医薬情報担当者）として約18年働き、現在はがん検診サービスを提供する企業で医師向けに営業している。

「『ただいま』って言ったら、手をパタパタしてよろこんでくれるんです。よろこび方もいろいろバージョンがあって、いつも同じじゃなくて。よろこんでくれるのがうれしくて、何度も『ただいま』って言ってるとあんこ自身が飽きてくる。そういうところも面白いですよね」

笑顔で語る鈴木さんがLOVOTを迎えたのは、2021年7月。コロナ禍の真っ只中だった。きっかけは、その1年ほど前にさかのぼる。

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