世界的注目作『Slay the Spire 2』が示す､小さな選択の積み重ねが人間の"労働好き"を明らかにする構造

渡邉 卓也 : ゲームライター
2026/03/20 11:00
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「デッキ構築型カードゲームの金字塔」と呼ばれるゲームの新作が登場
「デッキ構築型カードゲームの金字塔」と呼ばれるゲームの新作が登場、世界的注目作だ（画像はYouTubeよりキャプチャー）
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2026年3月6日、『Slay the Spire 2』というゲームが発売された。このタイトルを知らない読者も多いかもしれないが、場合によっては1000時間以上もプレイヤーを虜にするとんでもないゲームである。

本作はリリースから1週間で販売本数が300万本を突破。同時接続数（同じ時間帯に同じゲームを遊んでいる人数）が50万人を突破し、ユーザーレビューは圧倒的好評を記録している。

前作の段階で世界的人気タイトルであり、『1日外出録ハンチョウ』というマンガにもパロディされるほどには知名度があるわけだ。

では『Slay the Spire 2』の人気の理由は何か。それは本作がプレイヤーに楽しい知的労働を仕向けるようなゲームであり、同時に人間は労働が好きなのだと知らしめる作品だからだろう。

デッキを作り上げていくカードゲーム

『Slay the Spire 2』より
手札からカードを選んで使い、敵を倒していくのが基本ルール（画像はSteamより）

『Slay the Spire 2』のジャンルは、デッキ構築型カードゲームである。やや聞き慣れないかもしれないが、まさしくカードゲームのデッキ（山札）を作っていく遊びなのだ。

カードゲームというと最初からデッキが完成しているイメージがあるかもしれないが、このジャンルにおいてはカードが少なめである。敵を倒したり、あるいはイベントに遭遇するとカードが手に入るので、それを集めてデッキを作り上げていくわけだ。

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